Business news: Bahrein inaugura primo terminal Gnl

- Il regno del Bahrein ha inaugurato il suo primo terminal di gas naturale liquefatto (Gnl), secondo quanto annunciato il ministro del Petrolio, Sheikh Mohamed al Khalifa. In base a quanto riporta l’agenzia di stampa “Bna”, l’impianto è costituito da un'unità di stoccaggio galleggiante (Fsu), un molo e un frangiflutti che ricevono Gnl offshore, una piattaforma di rigassificazione, gasdotti sottomarini dalla piattaforma alle infrastrutture a terra, un impianto di ricezione di gas a terra e un impianto di produzione di azoto a terra. Secondo quanto dichiarato dal ministro del Petrolio, grazie alla realizzazione del terminal il regno potrebbe non aver bisogno di importare Gnl dopo le riserve recentemente trovate nel giacimento del Golfo del Bahrein. Il ministro ha inoltre aggiunto in una nota che sono incorso colloqui i paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, in particolare l'Arabia Saudita, per stabilire una rete di gasdotti per collegare il Bahrein al resto degli Stati del Golfo. (Res)