Roma: Tosca approda nel movimento civico e di sinistra "Liberare Roma"

- La cantante romana, Tiziana Donati, in arte Tosca approda nel movimento civico e di sinistra "Liberare Roma", in vista delle comunali per il 2021. "Liberiamo la cultura e lasciamola volare", afferma Tosca in diretta su Facebook, insieme ad Amedeo Ciaccheri, portavoce di "Liberare Roma", annunciando il suo impegno diretto all'interno del movimento. "Dobbiamo recuperare, rigenerare, quegli spazi abbandonati e chiusi. Riapriamoli e facciamoli diventare degli incubatori culturali. Roma - aggiunge Tosca - può e deve essere protagonista nella scena culturale e musicale, aprendo quei luoghi oggi non utilizzati mettendoli a disposizione degli artigiani dell'arte e della creatività. In questa crisi il mondo dell'arte e dello spettacolo sembra un po' essere dimenticato dalla politica e questo è stato per me uno stimolo in più per dare il mio contributo diretto in Liberare Roma." - ha proseguito la cantante romana. La squadra di Liberare Roma "acquista - si legge in una nota - una altra importante risorsa che si metterà al servizio della città per liberare l'arte e il mondo dello spettacolo". (Com)