Roma: Pacetti (M5s), Zingaretti contro Raggi per giochi di palazzo

- Zingaretti, Salvini e Meloni unico pattuglione contro Virginia Raggi. "Zingaretti getta la 'mascherina' e si schiera con la destra di Meloni e Salvini e questo perché Virginia Raggi e il Movimento 5 stelle alla guida di Roma rappresentano un pericolo per la sopravvivenza dei vecchi giochi di potere e di palazzo". Lo scrive Facebook il capogruppo M5s in Assemblea capitolina Giuliano Pacetti. "La cuccagna con la Raggi sindaca è finita e intere dinastie di cortigiani rischiano l’estinzione. Per questo - aggiunge Pacetti - le dichiarazioni del segretario del Pd e presidente della Regione Lazio non destano alcuna meraviglia, anzi aiutano a capire come gli interessi di bottega mandino in soffitta la politica con la 'p' maiuscola, quella che dovrebbe garantire l’interesse superiore di cittadini e beni comuni. I romani - continua Pacetti - presto sceglieranno se continuare a dare la loro fiducia a NOI, oppure al 'grande pattuglione' del pensiero semplice capitanato da Zingaretti nelle vesti di novello Bruto: pur di esistere non ha alcun ritegno e non prova vergogna a comportarsi da voltacasacca di ideali ormai persi, costasse anche regalare Roma e il Campidoglio ad un altro Alemanno. Zingaretti campa di partito da quando portava i calzoncini corti e non prova alcuna vergogna nel mettere davanti a tutto la personale sopravvivenza politica (questa volta con la p minuscola). E 'se ne frega' di finire nella prepotente macedonia che lo rende indistinto da Meloni e Salvini e da quanti, come i Casamonica, gli Spada o Casapound, ed affaristi vari si battono per lo stesso obiettivo: abbattere l’intransigenza di chi - conclude Pacetti - ha veramente le mani libere e pulite e l’idea di una città che non si arrende ad affaristi, prepotenti e profittatori vari". (Rer)