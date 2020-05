Roma Municipio IV: Pd, contro nomina Della Casa mobilitazione permanente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi la sindaca Raggi, invece di offrire risposte chiare ai tanti romani ancora in attesa dei buoni spesa, ha scelto di premiare per l'ennesima volta una sua fedelissima che ha già fallito miseramente come amministratrice". Lo affermano, in una nota, il segretario del Pd Roma Andrea Casu e il segretario Pd in IV Municipio Eraldo Guardati. "Come Pd apriamo una mobilitazione permanente per chiedere alla sindaca di revocare questa scelta che offende ed umilia tutta la città, rivolgendoci - aggiungono i dem - al Prefetto e al Questore per chiedere di poter manifestare, nel pieno rispetto delle nuove regole di sicurezza, davanti alla sede del IV Municipio, per la difesa dei diritti dei cittadini e contro il ritorno della Della Casa come referente della sindaca Raggi, una scelta che calpesta la democrazia e il volere unanime del Consiglio". Lunedì alle 12 attraverso una conferenza telematica che sarà trasmessa tramite i canali Facebook del Partito democratico di Roma, "insieme ai consiglieri Umberti, Leobruni, Corrado e Sciascia, comunicheremo - concludono Casu e Guardati - le prossime tappe della mobilitazione e le iniziative che metteremo in campo nelle prossime settimane per costruire insieme a tutte le energie sociali, civiche e politiche del territorio l'alternativa che la Tiburtina merita". (Com)