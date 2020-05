Business news: SoftBank verso cessione di una quota di T-Mobile a Deutsche Telekom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso giapponese dei servizi di telefonia mobile SoftBank sta negoziando la vendita a Deutsche Telekom di una porzione significativa della propria partecipazione azionaria a T-Mobile Us Inc. Deutsche Telekom, che è già azionista di controllo della società statunitense, arriverà cosi a controllarne una quota di oltre il 50 per cento, secondo fonti a conoscenza dell’operazione citate dalla stampa giapponese e dal “Wall Street Journal”. Ad oggi SoftBank detiene quasi il 25 per cento delle azioni ordinarie di T-Mobile, ma Deutsche Bank è azionista di controllo in virtù di un accordo con il gruppo giapponese. Il valore dell’operazione potrebbe essere significativo, dal momento che ad oggi il valore di mercato di T-Mobile è di circa 120 miliardi di dollari. (Git)