Roma: volontariato protesta in piazza Campidoglio, "subito buoni spesa e bonus affitto"

- Cassette di frutta e verdura vuote su piazza del Campidoglio: così i volontari della distribuzione dei pacchi alimentari a Roma hanno protestato, questo pomeriggio, contro i ritardi nell'erogazione dei buoni spesa e del bonus affitti. Da Nonna Roma, al Comitato di quartiere del Quarticciolo, passando per l'Ex Lavanderia, le diverse realtà sociali della Capitale, che da quando è iniziata la crisi del Coronavirus distribuiscono pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà, chiedono risposte "immediate" al Comune e al sindaco Virginia Raggi sui buoni spesa e il bonus affitto. I dimostranti hanno esposto dei cartelli con su scritto: "Buoni spesa, buoni affitto, adesso fate i buoni". "Le cassette della frutta vuote le restituiamo a chi avrebbe dovuto occuparsi delle persone più fragili in questa città". afferma uno dei volontari. Secondo le associazioni sono state presentate 100 mila richieste per i buoni spesa a Roma, ma solamente 20 mila avrebbero ricevuto i buoni pasto. "Quindi siamo al di sotto della sufficienza per una elemosina, non bastano". Infine, le associazioni chiedono che il governo introduca misure di welfare strutturali, "come il reddito universale, perché è in arrivo un'ondata di povertà e non c'è più tempo da perdere". (Rer)