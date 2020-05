Business news: Rcep, Cina pronta ad accogliere nuovamente India nei negoziati al momento opportuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina accoglierà nuovamente l'India nei negoziati sul Partenariato economico globale regionale (Rcep) al momento opportuno. Lo ha dichiarato in una conferenza stampa il viceministro del Commercio cinese Wang Shouwen. "I negoziati relativi all'accordo di libero scambio regionale stanno ancora procedendo normalmente al momento, con i membri partecipanti concentrati su alcune questioni rimanenti", ha spiegato Wang. Il viceministro ha spiegato che quasi l'80 per cento del testo dell'accordo è stato sottoposto a revisione legale, che dovrebbe essere completata entro giugno. "Se l'Rcep potesse essere firmato entro l'anno, ciò annullerebbe notevolmente l'impatto negativo che la pandemia di Covid-19 ha avuto sul commercio e sugli investimenti regionali. Ancora più importante, aiuterebbe le economie locali a riprendere rapidamente e nel post-pandemia", ha aggiunto Wang. La Cina e 14 partner nella regione Asia-Pacifico – i dieci stati membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (Asean) più Australia, Giappone, Corea del Sud e Nuova Zelanda – hanno concluso anni di negoziati per il Rcep a novembre 2019, ma l'India si è ritirata a causa delle preoccupazioni sull'impatto dell'accordo sui propri settori manifatturiero e agricolo. (Cip)