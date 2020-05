Roma: Fd'I, militante disabile insultata a Pigneto, solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo la nostra solidarietà ad Elisabetta Russo", la persona non vedente militante di Fratelli d'Italia che al Pigneto a Roma è stata "pesantemente" insultata con epiteti quali "Fasciste di m... Dovete morire voi e tutti i fascisti, disabili compresi". Lo affermano, in una nota, gli esponenti di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni, vicepresidente dell'Assemblea capitolina, Daniele Rinaldi e Christian Belluzzo, rispettivamente coordinatore di Fd'I e consigliere in V municipio. "La colpa di Elisabetta, secondo quanto ha raccontato anche una testimone che era presente col proprio figlio, è stata quella - si legge ancora nella nota - di aver toccato col proprio bastone per ciechi una delle persone ferme in assembramento davanti ad una gelateria, le quali si sono accorte che Elisabetta indossava un braccialetto di Fratelli d'Italia. Quello che è ancora più grave, dopo la pronuncia degli insulti fisici e politici, è stata l'ovazione da stadio partita dalle persone che si erano radunate davanti ad Elisabetta ed alla sua accompagnatrice. Auspichiamo - aggiungono gli esponenti di Fd'I - una ferma azione di condanna del gesto inqualificabile da parte delle altre forze politiche, soprattutto 5 Stelle e sinistra che sono molto radicati nel quartiere rosso del Prenestino, perché prima delle appartenenze politiche viene il rispetto delle persone", concludono. (Com)