Business news: India, dal 25 maggio riprenderanno i voli interni

- I voli domestici per il trasporto passeggeri in India riprenderanno da lunedì 25 maggio. Il ministero dell’Interno li ha cancellati dalla lista di attività vietate nell’ambito delle misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus e ha emanato nuove linee guida. La decisione ha fatto apprezzare del dieci per cento i titoli dell’aviazione civile quotati alla Bombay Stock Exchange (Bse), la Borsa di Mumbai. Il ministero dell’Aviazione civile ha definito le procedure operative standard. I passeggeri dovranno registrarsi sul sistema Aarogya Setu, l’applicazione di telefonia mobile per il tracciamento, e compilare un’autocertificazione in cui dichiarare, tra l’altro, che non vivono in zone di contenimento e che non hanno sintomi. Prima dell’imbarco, comunque, sarà misurata la temperatura. Alle persone anziane, alle donne incinte e alle altre categorie vulnerabili è sconsigliato di viaggiare. (Inn)