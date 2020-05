Business news: India, Reserve Bank taglia tassi di interesse e proroga moratoria sui pagamenti dei prestiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, ha tagliato i tassi di interesse per contrastare le ricadute economiche negative del lockdown imposto per contenere l’epidemia di coronavirus. Inoltre, ed esteso di altri tre mesi, fino al 31 agosto, la moratoria sui pagamenti dei prestiti dovuti tra il primo marzo e il 31 maggio; le rate mensili, dunque, non saranno prelevate dai conti correnti. Lo ha annunciato il governatore centrale, Shaktikanta Das, in una videoconferenza stampa al termine della riunione del Comitato di politica monetaria. Il tasso repo, al quale l’istituto offre prestiti a breve termine alle altre banche, è stato ridotto a sorpresa di 40 punti base, dal 4,4 al quattro per cento; è il secondo taglio dall’inizio dell’anno, dopo quello di marzo. Il tasso reverse repo, al quale l’istituto prende in prestito denaro dalle banche commerciali e assorbe la liquidità in eccesso, è stato anch’esso abbassato di 40 punti base, dal 3,75 al 3,35 per cento, il terzo intervento in due mesi, dopo quelli di marzo e aprile. Il Comitato di politica monetaria, riunitosi in anticipo rispetto all’appuntamento bimestrale previsto per l’inizio di giugno, ha mantenuto un orientamento “accomodante”. Per l’anno fiscale in corso, 2020-21 (iniziato ad aprile), il quadro è cupo per il primo semestre mentre un recupero è atteso nel secondo. Le prospettive di inflazione sono incerte, ma nel terzo e quarto trimestre il tasso dovrebbe rimanere al di sotto dell’obiettivo programmato del quattro per cento. (Inn)