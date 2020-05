Lavoro: assessore Lazio, dal 25 maggio ripartono i tirocini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 25 maggio verranno riattivati i percorsi di tirocinio extracurriculare in presenza, potranno pertanto riprendere le esperienze interrotte a causa dell'emergenza epidemiologica e potranno essere attivati nuovi percorsi. Lo rende noto l'assessore al Lavoro e alla formazione della Regione Lazio, Claudio Di Berardino. "La data risponde a specifiche esigenze. Innanzitutto abbiamo voluto garantire la ripartenza delle attività economiche con tutte le tutele per la sicurezza per i lavoratori, e in secondo luogo abbiamo voluto offrire ai datori il tempo di predisporre le condizioni per ospitare i tirocinanti- spiega Di Berardino -. Come noto, le attività di tirocinio sono e devono essere intese non come attività lavorative ma come attività di formazione sul campo. Abbiamo inoltre elaborato uno specifico decalogo per la ripresa dei tirocini in questa particolare fase. Le indicazioni - prosegue l'assessore - richiamano al massimo rispetto delle prescrizioni sulle dotazioni per la sicurezza sanitaria, promuovono la turnazione tra tirocinanti quale elemento per favorire la distanza sociale e richiamano a una rigida applicazione della normativa nazionale. Tra gli elementi evidenziati vi sono il divieto di far svolgere ai tirocinanti attività di lavoratori posti in cassa integrazione e quello di far svolgere ai tirocinanti delle mansioni senza la supervisione dei tutor aziendali. Ricordiamo – conclude Di Berardino -, che per non lasciare nessuno solo, anche per i tirocinanti che a causa del Coronavirus sono stati costretti a sospendere il percorso, abbiamo predisposto un bando pubblico loro dedicato. Si tratta di un contributo una tantum di 600 euro coperto da risorse pari a 5,4 milioni di euro. A oggi sono pervenute circa 9 mila domande". (Com)