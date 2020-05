Usa-Cina: amministrazione Trump accusa Pechino di danneggiare le sue compagnie aeree

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina sta danneggiando le compagnie aeree statunitensi impedendo loro di ripristinare i voli verso le sue destinazioni. Lo sostiene l'amministrazione Usa del presidente Donald Trump che, scrive oggi il quotidiano "The Hill", ha ordinato in risposta a quattro linee aeree cinesi di presentare al governo di Washington i rispettivi programmi di volo. L'amministrazione fa riferimento in particolare a una comunicazione dello scorso marzo dell'Autorità per l'aviazione civile della Cina (Caac), che impedisce alle compagnie aeree della Repubblica Popolare di operare voli verso gli Usa in misura maggiore rispetto a quelli delle linee aeree statunitensi verso la Cina. Dal momento che lo scorso 12 marzo gli Stati Uniti hanno sospeso tutti i voli civili in arrivo, quell'ordine oggi impedisce alle compagnie Usa di ripristinare voli verso la Cina. Il governo nota in particolare come Delta Air Lines e United Airlines abbiano espresso l'intenzione di ripartire verso la Cina nel giugno prossimo e come sulle compagnie aeree cinese non sia stato imposto alcun tipo di restrizione. L'ordine dell'amministrazione, dunque, invita Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines e Hainan Airlines, assieme alle rispettive controllate, a inviare a Washington i loro piani di volo a partire dal 27 marzo. La polemica s'inserisce nel quadro delle nuove, forti tensioni tra Stati Uniti e Cina legate alla pandemia di coronavirus, agli squilibri commerciali, alla situazione di Hong Kong e, in ultimo, allo status di Taiwan. (Nys)