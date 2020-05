Grecia: coronavirus, da lunedì ripartono i traghetti verso le isole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da lunedì dalla Grecia continentale ci si potrà recare nuovamente nelle isole del paese. Lo hanno confermato i rappresentanti delle società che gestiscono i servizi dei traghetti all'agenzia di stampa "Ana-Mpa". Fino ad oggi, a causa delle restrizioni per il coronavirus, dalla Grecia si poteva raggiungere solamente l'isola di Creta e non tutte gli altri porti minori. Secondo quanto spiegato dai rappresentanti delle società interessate dalla riapertura, le prenotazioni per i primi trasferimenti lunedì 25 maggio sono già a livelli "soddisfacenti". Ma i traghetti opereranno con una capacità del 50 per cento per le regole sul distanziamento sociale, hanno evidenziato gli operatori, lasciando intendere che le prospettive sulla ripresa economica non sono ancora rosee.(Gra)