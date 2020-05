Coronavirus: gli sforzi globali degli Emirati nella risposta alla pandemia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati sono considerati la principale linea vitale per le operazioni logistiche dei depositi strategici delle organizzazioni internazionali presso la Ihc (International Humanitarian City) di Dubai, dove gli Emirati sono i primi a rispondere alle crisi globali, in particolare l’assistenza fornita in relazione all’attuale pandemia da Covid-19. In effetti, oltre l’80 per cento della risposta internazionale è stata fornita come assistenza inviata dalla Ihc di Dubai ai paesi colpiti in tutto il mondo. Inoltre, la Ihc di Dubai ha spedito oltre 132 forniture in 98 paesi in tutto il mondo sin dall’inizio di quest’anno, operando come hub centrale per distribuire i kit di protezione personale. (segue) (Res)