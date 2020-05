Roma: De Priamo (Fd'I), Raggi e Zingaretti inseparabili ma perderanno insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sindaca di Roma e il presidente della Regione Lazio litigano sui giornali ma fuori dal palazzo fino ad oggi hanno trovato sempre un accordo". E' quanto dichiara, in una nota, Andrea De Priamo, capogruppo di Fd'I in Campidoglio. "E' accaduto quando hanno votato insieme un emendamento per rinviare le elezioni nei due municipi caduti e dove si poteva votare e così hanno fatto anche sul commercio, dove - aggiunge De Priamo - hanno disegnato, congiuntamente, una 'delibera fotocopia Pelonzi-Cafarotti' per il commercio che certo non favorisce gli esercenti. Raggi e Zingaretti dunque, inseparabili come Mimì e Cocò, alla fine perderanno insieme", conclude De Priamo.(Com)