Trasporti: Comune Frosinone, consorzio alta velocità per valorizzare territorio

- Il Comune di Frosinone, su iniziativa del sindaco, Nicola Ottaviani, ha messo a punto il logo del "Consorzio Frosinone Alta Velocità", la startup di tipo associativo che si propone di valorizzare immediatamente le molteplici opportunità scaturenti dalla partenza e dall'arrivo dei primi treni ad alta velocità dalla stazione di Frosinone, prevista nella prossima estate. Secondo quanto rende noto il Comune di Frosinone, "il Consorzio metterà insieme imprese, categorie datoriali e dei lavoratori, associazioni, enti accademici e di alta formazione, universitaria ed artistica, ordini professionali, operatori del sistema bancario e immobiliare ed altri stakeholder. Sarà di carattere associativo e volontario e non distribuirà gettoni di presenza, ma avrà il fine di coniugare le migliori energie locali, con l'obiettivo dell'analisi e della programmazione delle potenzialità scaturenti dalla possibilità di arrivare a Roma in appena 39 minuti". Nel marchio del Consorzio, si intravede il caratteristico skyline del centro storico, poggiato su un treno veloce, con i colori identificativi, giallo e blu, del capoluogo. "Dobbiamo rimanere tutti con i piedi per terra, concreti e concentrati sulle nuove opportunità nel periodo immediato, a prescindere da quelle che potrebbero essere, in futuro, le realizzazioni di ulteriori stazioni ex novo, all'interno della provincia di Frosinone, nei prossimi anni - dichiara il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani -. Credo che tutti i comuni che hanno la possibilità di fruire di una fermata della Tav dovrebbero attivarsi 'velocemente' per cercare di sintetizzare le migliori risorse territoriali, allo scopo di pubblicizzare al massimo, su Roma, oltre che su Napoli, le potenzialità offerte dalle proprie zone, proprio nel momento in cui si assiste a un decentramento demografico dei residenti della capitale in uscita da Roma. Sempre più numerose, infatti - aggiunge Ottaviani -, sono le famiglie che decidono di uscire dal caos e dalle difficoltà economiche del vivere nel grande centro, per trasferirsi ai Castelli, o nella parte alta dell'agro pontino, mentre un capoluogo di provincia, come la città di Frosinone, a poco più di mezz'ora di distanza, potrà offrire servizi e livelli di qualità della vita sicuramente appetibili". (segue) (Com)