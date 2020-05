Business news: Cnooc e Shell firmano accordo di cooperazione da 5,6 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- China National Offshore Oil Corporation (Cnooc), il più grande produttore offshore di petrolio e gas in Cina, e Royal Dutch Shell, il conglomerato energetico e petrolchimico anglo-olandese leader a livello mondiale, hanno firmato ieri un accordo quadro di cooperazione strategica del valore di 5,6 miliardi di dollari. Secondo quanto riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", i rappresentanti di Guangzhou, capitale della provincia meridionale cinese del Guangdong, Pechino e L'Aia, hanno firmato l'accordo tramite video-collegamento. Con una produzione annua stimata in 38,2 miliardi di yuan (quasi 5,4 miliardi di dollari) in termini di valore, il progetto dovrebbe iniziare nel 2021 nella città di Huizhou, nella provincia del Guangdong. Fondata nel 2000, Cnooc and Shell Petrochemical Company Limited (Cspc) è una delle più grandi joint venture chimiche di Royal Dutch Shell in Cina. Ben van Beurden, amministratore delegato di Shell, ha affermato che la joint venture si è sviluppata in una delle strutture petrolchimiche più grandi e competitive in Cina e nel mondo. Cnooc and Shell Petrochemical Company Limited hanno prodotto in totale quasi 15 milioni di tonnellate di etilene con un utile netto di oltre 20 miliardi di yuan (2,8 miliardi di dollari) alla fine del 2019, secondo il presidente Cnooc, Wang Dongjin. (Cip)