Business news: Nepal, Consiglio del turismo raccomanda sostegno ai lavoratori e incentivi ai viaggi interni

- Il Consiglio del turismo del Nepal (Ntb) ha rivolto al governo tre raccomandazioni per la sopravvivenza del settore, gravemente colpito dalla pandemia di coronavirus. La priorità è istituire un fondo per il mantenimento dei lavoratori del turismo, con una dotazione di 20 miliardi di rupie (oltre 152 milioni di euro). In secondo luogo è necessario intervenire sui prestiti, con un differimento delle scadenze per la restituzione, una riduzione dei tassi di interesse e l’erogazione di ulteriori finanziamenti. La terza misura suggerita è l’introduzione di disposizioni obbligatorie per congedi di viaggio per i dipendenti della pubblica amministrazione e di società pubbliche o semi-pubbliche, per il personale di sicurezza, per i lavoratori di banche e aziende, con l’obiettivo di favorire il turismo interno. (Res)