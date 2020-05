Business news: carne di maiale, produzione in Cina dovrebbe aumentare di cinque milioni di tonnellate quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di carne di maiale della Cina dovrebbe raggiungere 48 milioni di tonnellate quest'anno, oltre cinque milioni in più rispetto allo scorso anno. Lo prevede un rapporto dell'Accademia cinese delle scienze sociali. Il documento spiega che, sebbene l'epidemia di coronavirus abbia messo in difficoltà l'allevamento di suini, gli incentivi del governo, come prestiti preferenziali per le aziende agricole di grandi dimensioni, hanno accelerato la sua ripresa. La produzione di carne di maiale della Cina nel primo trimestre è diminuita del 29,1 per cento rispetto a un anno fa a 10,38 milioni di tonnellate, secondo i dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). L'anno scorso, a seguito della peste suina africana che ha ucciso milioni di maiali, la produzione ha toccato il minimo da oltre 16 anni con 42,6 milioni di tonnellate. (Cip)