Business news: Cina, capacità installata energia rinnovabile cresciuta dell'8,4 per cento nel primo trimestre

- La capacità installata di energia rinnovabile della Cina nel periodo gennaio-marzo è cresciuta dell'8,4 per cento su base annua, a 802 milioni di kilowatt. Lo ha reso noto l'Amministrazione nazionale dell'energia cinese (Nea). La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ha raggiunto 392,34 miliardi di kilowattora nel primo trimestre, 3,84 miliardi di kilowattora in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'approvvigionamento delle principali fonti energetiche è attualmente stabile, grazie alla ripresa della produzione nel settore. Nel primo trimestre la produzione di petrolio greggio e quella di gas naturale sono cresciute rispettivamente del 2,4 e del 9,1 per cento su base annua. (Cip)