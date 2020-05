Business news: compagnie aeree cinesi ripristineranno alcune rotte internazionali a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune compagnie di trasporto aereo della Cina si preparano a riattivare alcune rotte di volo internazionali a partire dal mese di giugno. China Southern Airlines effettuerà un totale di 20 collegamenti internazionali a settimana, di cui 16 da Canton (Guangzhou), due da Shenyang, una da Urumqi e una da Shanghai, secondo una nota pubblicata sul sito web della compagnia. La maggior parte delle rotte riattivate consentiranno collegamenti con il Sud-Est Asiatico, con sette rotte che collegano Cambogia, Malesia e Thailandia. La compagnia mantiene tre voli per l'Europa, con destinazione Amsterdam nei Paesi Bassi, Parigi in Francia e Londra, nel Regno Unito. La compagnia aerea collegherà inoltre Canton a Los Angeles e Vancouver in Canada. L'accordo resta quello di maggio, con l'aggiunta di una rotta da Shanghai a Taipei a giugno. Xiamen Airlines vola ancora con otto rotte all'estero da Xiamen nella provincia del Fujian, nella Cina orientale, per Los Angeles, Vancouver, Amsterdam, Sydney, Seul, Phnom Penh, Manila e Tokyo. (Cip)