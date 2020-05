Albania: premier Rama, da domani riprendono le celebrazioni religiose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Albania permetterà a partire da domani la riapertura delle strutture religiose per le celebrazioni liturgiche. Lo ha dichiarato il premier Edi Rama, secondo cui la decisione è stata presa dopo settimane di cooperazione con le comunità religiose e dopo aver predisposto i protocolli sanitari. Dal premier Rama, riferisce l'agenzia di stampa "Ata", non è mancato un riferimento politico alle tensioni con il Partito democratico e con il Movimento socialista per l'integrazione. "I comitati patriotici e di principio del Partito democratico e del Movimento socialista per l'integrazione ora sembrano ardenti seguaci del profeta per incoraggiare la comunità musulmana ad unirsi alla rivoluzione immaginaria in occasione della festività dell'Eid al Fitr", ha dichiarato il premier albanese.(Alt)