Autostrade: Cancelleri (M5s), prestito? Prima saldi debito a collettività

- “Autostrade ha chiesto di poter accedere sfruttando il decreto Liquidità a un prestito di 2 miliardi garantito da Sace. Ma questo non è un diritto di Autostrade”. Lo scrive su Facebook il vice ministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri (M5s). “Lo Stato – spiega - ha il dovere di aiutare le imprese in difficoltà e di mettere in campo tutte le misure necessarie ma al contempo di decidere se la garanzia sia o meno opportuna. E i Benetton prima di ottenere altri prestiti, hanno un debito altissimo da saldare nei confronti della collettività. Noi non ce ne siamo dimenticati ed è sacrosanto che i nostri rappresentanti nelle istituzioni come Stefano Buffagni lo facciano presente in tutte le sedi. Qualcuno forse ha dimenticato di chi è la responsabilità del crollo del Ponte Morandi e di quei 43 morti innocenti? Se qualcuno pensa che semplicemente si possa voltare pagina per di più usando i ricatti, ha fatto male i conti. Giustizia deve essere fatta. Essere attaccati da questi colossi che credono di poter fare tutto quello che vogliono impunemente per noi è una medaglia. Il Movimento 5 Stelle e Stefano Buffagni si sono sempre battuti per dare giustizia a quelle vittime, per garantire la sicurezza dei cittadini e per ridurre le tariffe dei pendolari. E continueremo a farlo con sempre più forza: non accettiamo ricatti”. Sempre su Facebook, nel corso di una diretta, Cancelleri si è rivolto anche al ministro dei Trasporti Paola De Micheli. "Ha un dossier dove insieme ad Aspi ha fatto una sorta di trattativa: non lo conosce nessuno, non lo conoscono le altre forze di governo, non lo conosce il presidente Conte. Bene, che lo tirasse fuori, cominciamolo a vedere”.(Rin)