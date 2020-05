Coronavirus: gli sforzi globali degli Emirati nella risposta alla pandemia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito della collaborazione con le Organizzazioni internazionali, gli Emirati hanno raggiunto un accordo con l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) da 10 milioni di dollari per fornire kit di test Covid-19 a reazione a catena della polimerasi (Pcr). Inoltre, gli Emirati hanno garantito il trasporto di forniture mediche dell’Oms in Iran, Etiopia e Somalia. Inoltre, gli Emirati Arabi Uniti hanno dedicato una serie di voli a sostegno degli sforzi del Programma alimentare mondiale (Pam) per 6 mesi, il trasporto di due ospedali da campo dalla Norvegia al Ghana e all’Etiopia, per un costo di 3 milioni di dollari. In particolare, il trasporto di un ospedale da campo da Oslo, in Norvegia, ad Accra, in Ghana, su tre voli per l’intero l’ospedale e il trasporto di un ospedale da campo da Oslo, in Norvegia, ad Addis Abeba, in Etiopia, su tre voli per l’intero l’ospedale. (Res)