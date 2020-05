Lazio: Ciacciarelli (Lega) dona mascherine al carcere di Frosinone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega) ha donato mascherine al carcere di Frosinone. "Oggi, nella giornata nazionale della legalità, ho deciso di visitare un presidio della stessa nella nostra provincia, ossia il carcere del comune capoluogo, Frosinone, dove, in collaborazione con l'associazione Pegasus, ed il suo presidente Antonello D'Abrosca, ho donato mascherine al personale civile e militare - spiega in una nota Ciacciarelli -. Un segnale di vicinanza e stima verso chi, quotidianamente, svolge un mestiere difficile, volto a garantire il rispetto delle regole, e a tenere alta la bandiera della legalità. È stato significativo farlo a 28 anni dalla strage di Capaci in cui perse la vita, per mano di Cosa Nostra, il magistrato Giovanni Falcone, insieme a sua moglie Francesca e tre uomini della scorta. Il suo operato - conclude Ciacciarelli - rivive ancora ed è la stella polare che guida l'impegno pubblico di noi uomini e donne della Lega".(Com)