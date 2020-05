Business news: Cina, Jd.com registra crescita del fatturato del 20,7 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese del commercio online Jd.com ha registrato una crescita costante delle entrate nel primo trimestre del 2020, con un fatturato netto aumentato del 20,7 per cento su base annua. Secondo i risultati finanziari, la società ha incassato 146,2 miliardi di yuan (circa 20,6 miliardi di dollari) in entrate nette nei tre mesi considerati. Il reddito netto derivante dalle vendite di merci generiche si è attestato a 52,5 miliardi di yuan (7,4 miliardi di dollari) durante il periodo, con un aumento del 38,2 per cento su base annua. Gli account di clienti attivi annuali hanno registrato una crescita del 24,8 per cento su base annua a 387,4 milioni nei 12 mesi terminati il 31 marzo 2020. Il numero medio giornaliero di utenti mobili attivi è aumentato del 46 per cento su base annua a marzo. La compagnia si aspetta che le entrate nette nel secondo trimestre saranno comprese tra 180 e 195 miliardi di yuan (25,3 - 27,4 miliardi di dollari), il che rappresenta un tasso di crescita su base annua compreso tra il 20 e il 30 per cento. Jd.com contava oltre 220 mila dipendenti alla fine del 2019, 40 mila dei quali aggiunti nell'ultimo anno. (Cip)