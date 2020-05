Business news: Cina, stazioni base 5G hanno superato le 200 mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di stazioni base 5G in uso a livello nazionale in Cina ha superato le 200 mila unità. Lo ha dichiarato ieri il ministero dell'Industria e della tecnologia dell'informazione (Miit). "La Cina ha premuto il pulsante 'avanzamento rapido' sulla costruzione di infrastrutture internet, con gli utenti di 4G che hanno raggiunto quota 128 milioni, al primo posto nel mondo", ha affermato Chen Zhaoxiong, viceministro del Miit. Chen ha anche osservato che la fiorente economia digitale è ora diventata un nuovo motore di crescita, che rappresenta oltre un terzo del prodotto interno lordo (Pil). China Mobile, uno dei principali operatori di telecomunicazioni del paese, ha dichiarato che entro la fine del 2020 avrà oltre 300 mila stazioni base 5G. Altri due importanti operatori, China Unicom e China Telecom, hanno dichiarato che lavoreranno insieme per terminare la costruzione di 250 mila stazioni base 5G in tutto il paese entro la fine di quest'anno. "Con l'accelerazione della costruzione della rete, i terminali entrano in un periodo di sviluppo rapido. I telefoni cellulari 5G al di sotto dei duemila yuan (280 dollari) sono già sul mercato", ha affermato Wen Ku, funzionario del ministero. (Cip)