Trasporti: Comune Frosinone, consorzio alta velocità per valorizzare territorio (2)

- "Il nostro territorio - continua il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani - possiede un patrimonio di eccellenze fatto di storia, cultura, ospitalità, bellezza e di infrastrutture, capacità imprenditoriali, know-how, alta formazione, spesso all'avanguardia. Perché ciò si concretizzi, andando ad incrementare il Pil locale, è necessario promuovere adeguatamente la nostra offerta culturale e immobiliare. Il Consorzio Frosinone Alta Velocità, infatti, come intuibile anche dal marchio, si prefigge di attuare quegli investimenti di marketing per creare una piattaforma pubblicitaria ben strutturata direttamente sulla capitale, in grado di illustrare le varie linee di offerta qualitativa che gli oltre tre milioni di persone residenti a Roma potranno trovare da noi, a prezzi e costi più alla portata delle famiglie, oltre a una qualità della vita sicuramente superiore a quella della metropoli, più a misura e dimensione d'uomo. Si pensi - sottolinea il sindaco - all'opportunità di frequentare istituti di alta formazione artistica o musicale, di riconosciuta fama nazionale e internazionale, come il conservatorio Refice o l'accademia di Belle Arti, che saranno tra i nostri partner di riferimento all'interno della startup. O agli immobili ancora invenduti presenti in città che, a parità di superficie, costano un terzo o la metà rispetto non a quelli della centrale via del Corso di Roma, bensì a quelli del Tiburtino o del Prenestino. Con i treni veloci, anche la nostra provincia andrà ad intercettare quell'utenza che, in poco più di mezz'ora, avrà la possibilità di vivere a Frosinone e lavorare a Roma. L'inserimento di Frosinone all'interno dell'Alta Velocità - conclude il sindaco Ottaviani - è paragonabile, per importanza storica, solo, probabilmente, alla realizzazione, alle porte della città, del tracciato dell'Autostrada del Sole negli anni 60. Grazie a questa innovazione, il capoluogo ciociaro consoliderà il suo ruolo baricentrico posto tra le grandi aree metropolitane di Roma e Napoli, andando così a collocarsi all'interno di un bacino di potenziale utenza composto da 12 milioni di persone". (Com)