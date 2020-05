Business news: SoftBank attinge a quota in Alibaba per compensare perdite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- SoftBank Group ha annunciato il 18 maggio la decisione di raccogliere 11,5 miliardi di dollari di capitale attingendo alla propria quota di partecipazione al colosso cinese dell’e-commerce Alibaba Group, nell’ambito di un piano teso a generare liquidità per 4.500 miliardi di yen (42 miliardi di dollari) per colmare gli ammanchi di bilancio, generati da investimenti come quello nella startup WeWork. La decisione è stata annunciata dall’amministratore delegato e presidente dell’azienda, Masayoshi Son, nel corso di una conferenza stampa. Softbank ricorrerà all’emissione di contratti derivati da saldare tra alcuni anni. Anche se SoftBank non sembra scontare problemi di liquidità immediati, il suo Vision Fund, che negli scorsi anni ha investito decine di miliardi di dollari in startup tecnologiche di tutto il mondo, ha visto crollare il valore di alcuni dei suoi investimenti. Inoltre Softbank ha annunciato perdite trimestrali per 1.430 miliardi di yen, proprio a causa del cattivo esito di scommesse in nuovi attori nei settori dell’immobiliare high-tech e dei servizi di mobilità urbana condivisa. (Git)