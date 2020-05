Business news: Cina, Tesla avvia selezione personale per stabilimento Shanghai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La megafabbrica cinese di Tesla a Shanghai ha aperto una selezione di personale online, mentre la maggior parte dei suoi impianti nel mondo è ancora chiusa a causa della pandemia di Covid-19. Secondo Tesla Hire, un account ufficiale WeChat di Tesla per il reclutamento, la compagnia ha posizioni scoperte sulla linea di produzione per tecnici e operatori per le officine di pressofusione, stampaggio, verniciatura, assemblaggio e motori. Tesla è anche alla ricerca di professionisti per test di qualità, logistica e sicurezza. "Lo stabilimento di Shanghai di Tesla funziona attualmente senza intoppi e si prevede che raggiungerà la sua capacità target di quattromila unità a settimana entro giugno, il che significa che la sua produzione effettiva supererà la produzione annua di 150 mila unità progettate", ha spiegato il vicepresidente cinese di Tesla, Tao Lin. "La seconda fase dello stabilimento di Shanghai, che produce principalmente il Modello Y, è in costruzione e dovrebbe essere completata entro la fine di quest'anno. Pertanto, il Modello Y è in grado di raggiungere la produzione di massa nel primo trimestre del prossimo anno", ha aggiunto Tao. (Cip)