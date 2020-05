Lombardia: assesore Galli visita musei 'Solferino e san Martino' e 'Vittoriale degli Italiani', verso 'nuova normalità' (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il complesso monumentale di San Martino della Battaglia, della Rocca e del Museo di Solferino - ha aggiunto l'assessore regionale all'Autonomia e Cultura - che ha riaperto proprio oggi registrando 50 visitatori, conserva intatto tutto il suo fascino e celebra quest'anno il 150 esimo anniversario della costruzione della Rocca. I Musei di Solferino e San Martino sono peraltro circondati da splendidi parchi, dov'è possibile trascorrere qualche ora in grande sicurezza, lontano da assembramenti, tra la bellezza del lago di Garda e le colline moreniche dell'alto mantovano. Si tratta di uno dei musei di storia risorgimentale più importanti a livello nazionale. Per Regione Lombardia è sicuramente il più importante e sarebbe opportuno che si assumesse la regia per la valorizzazione tematica di tutti i musei risorgimentali lombardi, attraverso la costruzione di una rete. L'impegno dei musei di Solferino e San Martino durante la pandemia è stato importante poiché ha offerto visite virtuali, rubriche digitali e percorsi on line molto seguiti. Ma sono andati avanti sulla strada delle tecnologie informatiche. Adesso che ha riaperto i battenti, con il proprio cellulare sarà possibile scaricare una App innovativa per essere guidati nel percorso museale, che a San Martino prevede anche spiegazioni interattive tramite Qr Code. Si tratta di un ricorso alle nuove tecnologie che indubbiamente aumenta l'attrattività del museo e potenzia l'offerta culturale". (com)