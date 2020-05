Germania: ministro Economia, intervento statale in Lufthansa sia temporaneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intervento dello Stato tedesco nel salvataggio di Lufthansa deve essere temporaneo, in modo che la compagnia aerea possa farcela da sola. Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia tedesco, Peter Altmaier, in un'intervista al quotidiano "Saarbrucker Zeitung". Il ministro ha comunque difeso l'intervento del governo per salvare Lufthansa, in crisi a causa della pandemia del coronavirus. "Non ho ancora sentito una voce seria che chiede di mandare in fallimento Lufthansa e tutti i suoi dipendenti", ha osservato Altmaier. "Assicuriamo di mettere in sicurezza la società, di gestire i soldi dei contribuenti in modo responsabile, ma di non interferire con le singole decisioni operative prese dalla società", ha aggiunto il ministro. Secondo Altmaier, inoltre, la trattativa per il salvataggio di Lufthansa non sarà sottoposta a condizionalità specifiche. "Se si inizia a porre condizioni, il confine con una società controllata dallo Stato si varca molto facilmente", ha osservato. (segue) (Res)