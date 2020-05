Germania: ministro Economia, intervento statale in Lufthansa sia temporaneo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano intanto le trattative tra governo e Lufthansa per trovare un accordo sul salvataggio della compagnia aerea. Secondo quanto emerso ieri, l'esecutivo del cancelliere Angela Merkel avrebbe posto ulteriori condizioni per l'intervento pubblico, tali da rendere “quasi impossibile” il salvataggio di Lufthansa. In particolare, il gruppo dovrebbe acquistare “tutti gli aeromobili ordinati a un produttore europeo”, ossia il consorzio Airbus. Si tratterebbe di “un onere finanziario enorme” per l'azienda, che ha commissionato “decine di aerei” ad Airbus. Se si conformasse alle richieste del governo federale, “nei prossimi tre o quattro anni” Lufthansa dovrebbe impegnare “più di cinque miliardi di euro per acquisire i nuovi aerei”. Gli aiuti da nove miliardi di euro offerti dal governo federale verrebbero, quindi, nettamente ridotti e il salvataggio di Lufthansa “non sarebbe più economicamente praticabile”, affermano fonti del quotidiano “Handelsblatt”. (Res)