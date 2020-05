Roma Municipio IV: Gasparri (FI), Raggi vuole far rientrare dalla finestra ex presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma Virginia Raggi vuole far rientrare dalla finestra la ex presidente del IV Municipio, Roberta Della Casa. E' quanto afferma, in una nota, il senatore Maurizio Gasparri, commissario del coordinamento Forza Italia Roma Capitale. "Abbiamo inviato, come parlamentari romani di Forza Italia, una contestazione al Prefetto di Roma quando abbiamo appreso che la sindaca Raggi intendeva nominare subcommissario del IV Municipio la signora Roberta Della Casa, presidente sfiduciata all'unanimità dai consiglieri - dichiara Gasparri -. La nostra contestazione ha sortito qualche effetto perché apprendiamo che la sindaca, che assume le funzioni di subcommisario, non ha dato una delega formale alla Della Casa, ma comunque l’ha nominata suo consulente gratuito per trovare evidentemente un modo per aggirare le norme e le regole che il Comune di Roma e il sindaco devono rispettare. Pertanto, rinnoveremo le nostre contestazioni presso la Prefettura per chiedere quali siano le funzioni che nella sostanza la sindaca intenda affidate alla Della Casa e vigileremo sul territorio con il nostro capogruppo nel IV Municipio Dino Bacchetti. Non vorremmo che, come si suol dire, fatta la legge si trovi l’inganno, con un incarico che surrettiziamente venga di fatto affidato alla presidente sfiduciata. Questa vicenda - sottolinea Gasparri - dimostra che la Raggi e i grillini considerano, nonostante i consensi calanti e il fallimento politico eclatante, Roma, il Campidoglio e i Municipi una sorta di proprietà privata. Questo Forza Italia non lo può tollerare e non lo tollererà", conclude Gasparri. (Rer)