Germania: coronavirus, oltre 40 positivi dopo celebrazione religiosa a Francoforte

- Oltre 40 persone sono risultate positive al coronavirus dopo aver preso parte ad una celebrazione religiosa a Francoforte. Lo ha comunicato il direttore del Dipartimento sanitario della città tedesca all'agenzia di stampa "Dpa". "La maggior parte di loro non sono malati gravemente. Ma sappiamo che una persona è stata ricoverata in ospedale", ha dichiarato. La celebrazione in questione si sarebbe svolta lo scorso 10 maggio in una chiesa battista di Francoforte; nel luogo di culto sarebbero state rispettate le regole previste per il contenimento del coronavirus. (Res)