Coronavirus: gli sforzi globali degli Emirati nella risposta alla pandemia

- Gli Emirati Arabi Uniti sono stati uno dei primi paesi a tendere una mano di aiuto per combattere la pandemia del nuovo coronavirus (Covid-19), iniziando una pianificazione precoce di molte iniziative umanitarie volte a frenare la diffusione del virus. Nel quadro del costante lavoro di sostegno agli sforzi globali volti a frenare la diffusione della Covid-19, gli Emirati continuano instancabilmente il loro operato. Finora hanno fornito oltre 640 tonnellate di assistenza medica (835 mila test Pcr e 170 ventilatori), kit di protezione personale e forniture a 55 paesi in tutto il mondo, con oltre 640 mila beneficiari diretti di operatori sanitari, per aiutarli nella lotta contro il virus. A ciò si aggiungono i 64 milioni di beneficiari indiretti degli aiuti nell’ambito degli sforzi globali degli Emirati a sostegno di paesi fraterni e amici. L’importo degli aiuti movimentati dagli Emirati per combattere la pandemia si aggira sui 130 milioni di dollari. (segue) (Res)