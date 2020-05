Coronavirus: gli sforzi globali degli Emirati nella risposta alla pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, 195 tonnellate di aiuti sono stati distribuiti a marzo (destinati a 15 paesi), 214 tonnellate ad aprile (destinati a 19 paesi) e 231 a maggio (destinati a 21 paesi). In testa ai paesi beneficiari vi è lo Yemen (86 tonnellate di aiuti), seguito da Regno Unito (60 tonnellate), Iran (33 tonnellate), Indonesia (20 tonnellate), Serbia (20 tonnellate), Cina (20 tonnellate), Pakistan (18,3 tonnellate),Palestina (16,2 tonnellate), Etiopia (15 tonnellate) e Colombia (13 tonnellate). Gli aiuti degli Emirati sono giunti anche in Italia, Montenegro, Croazia, Albania, Bielorussia, Ucraina, Romania, Bulgaria, Cipro, Kazhkhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Afghanistan, Nepal, Bangladesh, India, Malesia e Filippine. Ancora, tra gli altri paesi raggiunti dagli aiuti vi sono: Mauritania, Gambia, Guinea, Sierra Leona, Mali, Niger, Sudan, Somalia, Kenya, Repubblica democratica del Congo, Zimbabwe, Botswana, Sudafrica, Isole Comore e Seychelles. (segue) (Res)