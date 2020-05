© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, domenica 24 maggio, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3376m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: alta pressione a garanzia di condizioni abbastanza sulle regioni di Nord-Ovest, salvo qualche annuvolamento irregolare in Val Padana per il rientro di aria più fresca dai quadranti orientali, specie sui settori pedemontani piemontesi. Possibile qualche isolato fenomeno di instabilità diurna sui crinali delle Alpi marittime. Venti a tratti tesi di tramontana sul ponente ligure, in attenuazione. Mar Ligure da mosso a poco mosso. (Rpi)