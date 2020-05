Regno Unito: fonti stampa, Johnson punta ad azzerare ruolo di Huawei nel 5G entro il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico guidato Boris Johnson punta a ridurre il ruolo della società cinese Huawei nella rete 5G, in particolare dopo l'emergenza coronavirus, e pianifica di portarlo a zero entro il 2023. E' quanto riferisce il quotidiano "The Telegraph", evidenziando che quello di Johnson sarebbe un parziale cambio di rotta rispetto ai piani annunciati a gennaio, quando aveva previsto un tetto limite del 35 per cento per Huawei nel 5G britannico in modo da estrometterla dal "cuore sensibile" dell'infrastruttura del paese. La nuova posizione più rigida contro la società cinese sarebbe stata presa su richiesta di molti parlamentari conservatori, mentre al contempo Johnson punterebbe ora ad accelerare i negoziati con gli Stati Uniti per siglare un nuovo accordo sul commercio. Questa notizia "semplicemente non ha senso", ha dichiarato il presidente di Huawei, Victor Zhang, secondo quanto riportato dal portale d'informazione "Politico.eu". "Come compagnia privata, al 100 per cento di proprietà degli impiegati, che lavora nel Regno Unito da 20 anni, la nostra priorità è stata quella di aiutare le società del settore a mantenere il paese connesso", ha aggiunto il rappresentante della società cinese. (Rel)