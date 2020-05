Roma Municipio IV: Figliomeni (Fd'I), Prefetto intervenga su nomina Della Casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la nomina di Roberta Della Casa, di fatto commissario delegato al IV municipio, riteniamo che il sindaco abbia superato il limite della decenza e debba intervenire il Prefetto per garantire il rispetto delle regole democratiche". Lo dichiara, in una nota, Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Dieci giorni fa la Della Casa era stata sfiduciata 24 a zero, un punteggio 4 volte quello tennistico, a riprova del disastro combinato da questo personaggio in quel territorio - aggiunge Figliomeni -. Non sappiamo se tale incarico sia frutto del piantarello della ex presidente o dell'amicizia che vanta con la Raggi, ma difatti rappresenta uno schiaffone ai cittadini di quel municipio che, dopo aver subito tanti danni, ora vengono pure beffati ed umiliati. È l'ulteriore prova che i grillini, dopo aver predicato tante belle parole, sono assetati di potere e di poltrone come dimostrano anche le manovre per tentare di avvicinare la Raggi ad un ipotetico bis in Campidoglio che immagina solo lei ed i suoi pochi amici. Ma tra non molto ci penseranno i romani a mandare a casa il peggior Sindaco della storia", conclude Figliomeni.(Com)