Roma: madre di Elena Aubry in un video, ritrovate le ceneri di mila figlia

- Sono state trovate le ceneri di Elena Aubry. A renderlo noto in un video su Facebook è stata Graziella Viviano, madre della 26enne di Roma morta esattamente due anni fa sull'Ostiense, a causa dell'asfalto disconnesso che le fece perdere il controllo della moto. Le ceneri della centauro, il cui nome è divenuto motore di iniziative popolari nate con l'obiettivo di chiedere maggiore manutenzione per le strade di Roma ma anche d'Italia, sono state trafugate dal Verano durante il periodo della chiusura per il coronavirus. A denunciarne il furto ai carabinieri è stata, il 4 maggio, la stessa madre. "Mi hanno chiamato i carabinieri – dice nel video - e mi hanno fatto vedere il vaso. Non credo ci siano dubbi che sia il suo". La donna intende l'urna trafugata che conteneva le ceneri della figlia. "Le ceneri sono state quindi ritrovate e non so dirvi altro ma per il momento questo è l'importante. Ringrazio tutti per l'affetto e ringrazio le forze dell'ordine in particolare per ciò che fanno". (Rer)