Nord Macedonia: premier ad interim Spasovski, elezioni 22 giorni dopo fine emergenza

- Le elezioni nella Macedonia del Nord si terranno 22 giorni dopo la fine dello stato d'emergenza per il coronavirus. Lo ha dichiarato il premier ad interim, Oliver Spasovski, evidenziando tuttavia che "sfortunatamente siamo l'unico paese al mondo a non avere un parlamento funzionante". "Se avessimo avuto un parlamento funzionante, le elezioni si sarebbero potute svolgere quando i partiti politici ed i leader trovavano un accordo", ha osservato Spasovski auspicando si possa comunque trovare un accordo per svolgere le elezioni quanto prima. Le elezioni anticipate nella Macedonia del Nord avrebbero dovute tenersi il 12 aprile, ma sono state posticipate a causa della pandemia del coronavirus. (Mas)