Lombardia: assesore Galli visita musei 'Solferino e san Martino' e 'Vittoriale degli Italiani', verso 'nuova normalità'

- L'assessore regionale all'Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli, si è recato al Museo di Solferino e San Martino e successivamente al Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera. "La giornata odierna è stata particolarmente significativa - ha sottolineato l'assessore Galli -. Ho infatti inteso così manifestare la mia sincera ammirazione, la mia vicinanza e il mio sostegno, a queste due importanti istituzioni del sistema culturale lombardo". "Il Vittoriale ha aperto i battenti, con grande sacrificio, lunedì 18 maggio scorso - ha aggiunto l'assessore - ed è rimasto aperto per tutta la settimana. Di fronte ai numeri della prima settimana di apertura, il presidente Guerri mi ha comunicato che valuterà se limitare le aperture ai fine settimana. Nella giornata odierna sono stati 200 circa i visitatori. Il Vittoriale, che era in netta crescita (+43 per cento rispetto all'anno scorso), ha infatti pagato un 'pedaggio' oltremodo oneroso al lockdown in termini di mancati introiti. In base a un calcolo approssimativo ha perso oltre 1.200.000 euro. In ogni caso, sono stato accolto con affetto ed entusiasmo e ho verificato tutto l'impegno degli operatori per garantire la massima sicurezza dei visitatori. Con molta prudenza e ragionevolezza, ha aperto solo il parco, ma non la Prioria". (segue) (com)