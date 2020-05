Usa: governatore New York, in calo il numero dei ricoveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 84 le persone decedute per Covid-19 nelle ultime 24 ore nello Stato di New York, dove tuttavia continuano a scendere i numeri relativi ai ricoveri e ai contagi. Lo ha fatto sapere in conferenza stampa il governatore Andrew Cuomo. "Il numero dei ricoveri è sceso, così come quello delle persone intubate. Anche il numero dei nuovi casi di contagi, che è molto importante, è in calo. Stiamo ancora vivendo una tragedia, non c'è dubbio, ma il fatto che la diffusione del virus stia rallentando è davvero una buona notizia", ha commentato il governatore. Nelle scorse ore lo stesso Cuomo ha annunciato che nello Stato di New York saranno consentiti assembramenti fino a dieci persone in occasione del Memorial Day, durante il quale i cittadini degli Stati Uniti commemorano i caduti di tutti le guerre e che quest'anno cadrà lunedì 25 maggio. L'annuncio ha tuttavia sollevato polemiche: l'Unione delle libertà civili di New York ha infatti fatto ricorso contro l'ordine del governatore. (Nys)