Arabia Saudita-Iraq: ministro Esteri Bin Farhan, presto ambasciatore a Baghdad

- L'Arabia Saudita invierà presto il suo ambasciatore in Iraq. Lo ha annunciato oggi il ministro degli Esteri, il principe Faisal Bin Farhan, secondo quanto riferisce il quotidiano "Saudi Gazette". L'annuncio si basa sulle direttive del custode delle due sacre moschee, re Salman, ed è avvenuto dopo l'incontro con Ali Allawi, vice premier iracheno e ministro delle Finanze, in visita nel regno. La decisione nasce dal desiderio di Riad di rafforzare le relazioni tra i due paesi, ha detto il ministro degli Esteri. Il principe Faisal ha espresso il sostegno del Regno all'Iraq nel raggiungimento della sicurezza e stabilità e nella lotta al terrorismo, sottolineando che Riad rispetta la sovranità dell'Iraq, lontano dalle interferenze straniere. Il ministro degli Esteri ha sottolineato l'importanza del Consiglio di coordinamento saudita-iracheno, come meccanismo per lo sviluppo delle relazioni tra i due paesi per una più ampia cooperazione nei settori politico, economico, sicurezza, commerciale e degli investimenti. (Res)