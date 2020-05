Roma Municipio IV: Pedica (Pd), Della Casa esce dalla porta e rientra dalla finestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La nuova 'collaboratrice' Della Casa, dopo dopo essere stata sfiduciata da tutta la sua maggioranza, esce dalla porta del Municipio IV per rientrare dalla finestra". E' quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica della direzione romana del Pd. "Oramai siamo al ridicolo. La sindaca Raggi la smetta di prendere in giro i cittadini romani e rispetti le istituzioni - aggiunge Pedica -. Il Comune di Roma non è il parco giochi dei grillini".