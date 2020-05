© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 47enne di Roma è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto sulla strada Turanese al km 22.900 a Rieti. La vittima viaggiava su una moto di grossa cilindrata, quando per cause ancora da accertare, si è scontrata con una vettura che viaggiava in senso di marcia opposta. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Rieti, una ambulanza del 118 e una eliambulanza. Vani i tentativi di rianimare l'uomo. (Rer)