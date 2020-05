Russia: Putin vieta candidatura elettorale a condannati per crimini di media entità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto per impedire di partecipare alle elezioni parlamentari alle persone condannate per crimini considerati di media entità. Lo rende noto un documento pubblicato oggi sul portale russo per le informazioni legali. Sono 55 i crimini inclusi nella lista per cui viene impedita la partecipazione alle elezioni: tra questi l'uso di droghe, l'omicidio di un neonato, e le ripetute violazioni della legislazione sulle manifestazioni. Restrizioni similari sono già in vigore in Russia per i crimini gravi.(Rum)