Roma: Pedica (Pd), passeggeri accalcati in attesa bus è vergognoso, Raggi si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bastano solo le immagini vergognose dei passeggeri accalcati all'alba ad aspettare i bus navetta a Castro Pretorio per chiedere le immediate dimissioni di Raggi". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica del Pd. "La sindaca continua a parlare di monopattini e bici per la fase due ma ancora non ha capito che servono più autobus - aggiunge Pedica . Con quale coraggio Raggi e i grillini parlano di ricandidatura di fronte a questo scempio? Chiedano scusa ai cittadini e liberino presto Roma. La Capitale così non può più andare avanti", conclude.(Com)