Lavoro: Catalfo, licenziamenti Jabil iniziativa ingiustificata

- Il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, ha incontrato oggi il rappresentante italiano della Jabil e i sindacati in merito all’iniziativa unilaterale assunta dall’azienda di procedere al licenziamento collettivo di 190 lavoratori della sede di Marcianise. Presenti anche il sottosegretario allo Sviluppo economico, Alessandra Todde, e l’assessore al Lavoro della Regione Campania, Sonia Palmeri. Il ministro ha ribadito al rappresentante di Jabil di revocare con effetto immediato tutti i licenziamenti, in quanto l’azienda - oltre a quello finora utilizzato - può richiedere un ulteriore periodo di cassa integrazione con causale Covid-19 interamente finanziato dallo Stato nonché utilizzare altri strumenti recentemente introdotti dal Governo italiano per gestire la fase emergenziale, come il “Fondo nuove competenze”. Ciò al fine di accompagnare il percorso già avviato di ricollocazione dei lavoratori in esubero. (segue) (com)